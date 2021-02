Cb-U-Ausschuss: OenB-Mitarbeiter befragt - großteils ohne Medien

Auch zu mutmaßlich geschenkten Fußballtickets keine öffentliche Aussage

Über weite Strecken ohne Medienöffentlichkeit ist am Donnerstagnachmittag im Commerzialbank-U-Ausschuss ein Mitarbeiter der Nationalbank (OeNB) befragt worden. Der Mann ist seit 2002 in der OeNB tätig, zunächst in der Bankenrevision und seit 2020 in der Bankenanalyse. 2002 war er bei einer Vor-Ort-Prüfung in der Cb.

Die Auskunftsperson bat gleich im Eingangsstatement, die Medienöffentlichkeit auszuschließen und das geschah über weite Strecken. Das erste Mal in Kontakt mit der Commerzialbank kam der OeNB-Mitarbeiter 2002 und 2020 ein zweites Mal. Von der Schließung habe er am 15. Juli 2020 erfahren, ob aus den Medien oder einer internen Information, daran konnte er sich nicht mehr erinnern.

Fragen nach Tickets für die Fußball-Europameisterschaft 2008, die die Auskunftsperson von Ex-Bankchef Martin Pucher geschenkt bekommen haben soll, wurden unter Ausschluss der Medienöffentlichkeit beantwortet. Auch sein Kontakt zu Pucher wurden nicht öffentlich erörtert.

Die Befragung des Mannes war nach einer Stunde beendet, die Sitzung damit für heute beendet. Kommenden Mittwoch setzt der U-Ausschuss seine Befragungen fort, bevor es am Donnerstag ins Finale geht.