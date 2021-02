Cb-U-Ausschuss: ÖVP Burgenland rechnet mit Vergleichen des Landes

Ulram präsentierte Schreiben des Anwalts mit Verjährungs- und Klagsverzicht

Die ÖVP Burgenland rechnet damit, dass das Land Burgenland in der Causa Commerzialbank mit Geschädigten schlussendlich Vergleiche aushandeln will. Klubchef Markus Ulram präsentierte am Dienstag bei einer Pressekonferenz ein zugespieltes Schreiben, das einen Verjährungs- und Klagsverzicht für einen Geschädigten beinhaltet, unterschrieben von der Anwaltskanzlei des Landes.

Die ÖVP ist klar der Meinung, dass das Land die Verantwortung für die Aufsicht über die Commerzialbank hatte: "Diese Rechte und Pflichten als Revisionsverband hatten sie bei der Commerzialbank und die SPÖ hat bei der Revision jahrzehntelang weggeschaut. Daher kam diese monströse Summe zusammen, wo 900 Millionen Euro verschwunden sind und 13.500 Geschädigte vor einem riesigen Scherbenhaufen stehen", so Ulram. Nun falle aber das "Kartenhaus der SPÖ" zusammen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) "schmeißt nervös mit Klagen um sich", verwies der Klubobmann auf die am Montag via Energie Burgenland eingereichte Klage der Republik. Gleichzeitig würden am Landesgericht Eisenstadt bereits zwei Zivilrechtsklagen gegen das Land laufen.

Doskozil gestehe nun aber die Verantwortung des Landes selbst ein, verwies Ulram auf das zugespielte Schreiben von Anfang Februar dieses Jahres. Der Verjährungs- und Klagsverzicht stehe in Widerspruch zu den Aussagen des Landeshauptmannes: "Warum unterschreibt man das und versucht einer Klage zu entgehen, wenn man eigentlich nichts zu befürchten hat? Weil Doskozil weiß, dass seine Geschichte eine Märchengeschichte ist und er und sein Anwalt genau wissen, dass die Verantwortung beim Land liegt." Der Klubobmann geht daher davon aus, dass dann "im stillen Kämmerchen" ein Vergleich ausgehandelt werden soll.

"Es ist offensichtlich, dass jahrelang gepfuscht wurde und jahrzehntelang weggeschaut wurde", zeigte sich Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas verärgert. Er forderte einmal mehr, dass der Landeshauptmann seine Telefonprotokolle im Zuge der Bankenpleite wie angekündigt offenlegt: "Anscheinend hat man doch etwas zu befürchten, denn es gibt keine Bemühungen, aufzuklären." Fazekas kritisierte weiters den von der SPÖ bestellten Sachverständigen Herbert Motter. Dieser sei "von Beginn weg dubios" gewesen und habe seinen eigenen Aussagen widersprochen. Am Donnerstag werde man Motter im U-Ausschuss mit einigen Fragen konfrontieren.