Cb-U-Ausschuss - ÖVP Burgenland will Telefonprotokolle von Doskozil

Landesgeschäftsführer Fazekas: Landeshauptmann müsse Unterlagen zur Verfügung stellen

Die ÖVP Burgenland hat am Dienstag gefordert, dass Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) dem U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) seine Telefonprotokolle rund um die behördliche Schließung der Bank vorlegen soll. "Ich fordere ihn auf, das zu machen, was er vor 133 Tagen angekündigt hat, und seine Telefonprotokolle dem U-Ausschuss vorzulegen", betonte Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas vor der Befragung von Doskozil in der Sitzung am kommenden Donnerstag.

Die ÖVP werde den Landeshauptmann dazu befragen, wie er zu den Informationen zur bevorstehenden Schließung gekommen sei. "Mittlerweile gibt es acht Versionen, wie er von der Schließung der Bank erfahren hat", sagte der Landesgeschäftsführer. Im Zuge des grundsätzlichen Beweisbeschlusses im U-Ausschuss sei auch Doskozil dazu aufgefordert worden, alle Akten, die ihm zur Verfügung stehen, offenzulegen. "Aus meiner Sicht hat er das bis heute nicht getan", betonte Fazekas. Die in einem ZiB2-Interview angekündigte Offenlegung der Telefonprotokolle sei er nach wie vor schuldig.