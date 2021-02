Cb-U-Ausschuss - ÖVP erwartet von Niessl Infos zu Goldgeschenken

Klubobmann Ulram will wissen, "was mit den Geschenken passiert ist" - Auch Ex-ÖVP-Landesrat Kaplan werde wohl dazu Auskunft geben

Für die ÖVP Burgenland stehen im U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) am morgigen Donnerstag die Geschenkelisten von Ex-Bankchef Martin Pucher im Vordergrund. Sie erwartet von Alt-Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) Auskunft zu Goldgeschenken, die er laut Pucher erhalten haben soll, was Niessl dementiert. Niessls Erklärung, dass ohnehin alle Geschenke in einen Sozialfonds gegangen seien, reiche ihm nicht, betonte Klubobmann Markus Ulram bei einer Pressekonferenz.

"Wenn er Geschenke bekommen hat, dann ist das absolut nicht akzeptabel und ein ominöser Sozialfonds kann hier sicher nicht der Rettungsanker sein. Plötzlich gibt es den, davor hat niemand etwas davon gehört", meinte Ulram. Ex-Wirtschaftslandesrat Karl Kaplan (ÖVP), der laut Pucher ebenfalls beschenkt worden sein soll, werde bei seiner morgigen Befragung wohl auch eine Stellungnahme zu etwaigen Geschenken abgeben, sagte der Klubchef.

Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas fordert nach Niessls Befragung eine Stellungnahme von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Geschenke von Pucher müssten Konsequenzen haben. "Sonst ist er in seiner Rolle als Parteichef und Landeshauptmann unglaubwürdig", sagte Fazekas.

Wer im U-Ausschuss sitzen und wer am Sonderlandtag zum Raumplanungsgesetz teilnehmen wird, will die ÖVP erst am morgigen Vormittag entscheiden. Ulram kritisierte erneut, dass beides gleichzeitig stattfindet. "Das ist weder logisch noch nachvollziehbar", betonte er.