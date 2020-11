Cb-U-Ausschuss - ÖVP kritisiert fehlendes Gutachten des Landes

Gutachten zu eigenem Verschulden liege in Akten nicht vor - Volkspartei sieht weiter Verantwortung beim Land

Die ÖVP Burgenland hat am Donnerstag im Anschluss an die Sitzung des Untersuchungsausschusses zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) kritisiert, dass ein vom Land in Auftrag gegebenes Gutachten zu dessen Verantwortung bei der Revision der Mehrheitseigentümerin der Bank in den Akten fehle. Dieses sei Mitte August vom Land angefordert worden und sollte bereits seit Mitte September vorliegen, betonte Klubobmann Markus Ulram.

Der beauftragte Rechtsanwalt selbst habe angegeben, er könne das Gutachten bis Mitte September fertigstellen. Unklar sei deshalb, warum dieses "bis heute nicht eingelangt" sei oder zumindest "nicht bei den Akten vorgelegt" werde. Dass es so lange dauere, sei auch deshalb fragwürdig, weil der Sachverständige Herbert Motter am Mittwoch im U-Ausschuss angegeben habe, sein Gutachten innerhalb von vier Tagen erstellt zu haben, so Ulram.

Die ÖVP sehe jedenfalls trotz des eher entlastenden Gutachtens von Motter das Land in der Verantwortung. So zeige etwa ein Aktenvermerk der "hba Rechtsanwälte", dass diese das Land anders als Motter in der Stellung eines Revisionsverbandes sehen würden.

"Das ist entscheidend, weil wenn das so ist, dann ist es nicht so, wie Herr Motter behauptet hat, dass das Land nur für die Beauftragung eines Revisors zuständig wäre", sagte Steiner. Als Revisionsverband habe man den Bericht des Revisors zu prüfen, das Ergebnis der Prüfung dem Bericht beizufügen und dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der Genossenschaft vorzulegen. Daraus ergebe sich eine Mitverantwortung des Landes.

Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas betonte, dass die SPÖ aus seiner Sicht "Geburtshelferin" der Commerzialbank sei, zumal es die Tätigkeit als Revisionsverband übernommen habe und die Banklizenz unter dem damaligen SPÖ-Finanzminister Viktor Klima erteilt worden sei. Außerdem fordere die ÖVP eine Aussetzung des U-Ausschusses. Dass dieser trotz Lockdown "durchgepeitscht" werde, führe zu zahlreichen Absagen und sei fahrlässig, so Fazekas.