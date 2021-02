Cb-U-Ausschuss - ÖVP pocht auf Konsequenzen für Niessl und Salamon

Klubobmann Ulram: Puchers Aussagen zu Goldgeschenken müssen Folgen haben - Forderungen in Höhe von 713 Mio. Euro in Privatkonkursverfahren gegen Pucher

Die ÖVP Burgenland hat am Dienstag Konsequenzen für jene Politiker gefordert, die laut Ex-Bankchef Martin Pucher von der Commerzialbank Mattersburg (Cb) Geschenke erhalten haben. Puchers Aussage, dass auch Alt-Landeshauptmann Hans Niessl und Mattersburgs Bürgermeisterin Ingrid Salamon (beide SPÖ) mit Goldplättchen beschenkt worden seien, sei einer der bisher größten Erfolge des U-Ausschusses, betonte Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Nun gelte es, darauf zu reagieren.

Niessl hatte unmittelbar nach Puchers Aussage im U-Ausschuss eine Geschenkannahme dementiert. Alle Geschenke seien an einen Sozialfonds gegangen, so der ehemalige Landeshauptmann. Salamon äußerte sich im U-Ausschuss nicht zu Puchers Aussage, da gegen sie Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) laufen.

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram kritisierte bei der Pressekonferenz am Dienstag, dass Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sich seit Puchers Befragung am vergangenen Mittwoch nicht zu den Aussagen über Goldgeschenke an SPÖ-Politiker geäußert habe. "Beide sind weiterhin SPÖ-Mitglieder, Salamon hat weiterhin ihr Amt inne", betonte Ulram, der daran erinnerte, dass Doskozil noch im Sommer gesagt habe, dass "jeder, der mit Martin Pucher anstreift, gehen muss". Nach dieser klaren Ansage, die mit dem Rücktritt von Landesrat Christian Illedits (SPÖ) auch umgesetzt worden sei, vermisse er jetzt die Konsequenzen, so der Klubobmann.

Neue Erkenntnisse zu etwaigen politischen Verflechtungen erhofft sich die ÖVP bei der Sitzung am morgigen Mittwoch insbesondere vom ehemaligen Steuerberater des SV Mattersburg und der Commerzialbank, der kurz vor der Schließung 170.000 Euro von seinem Konto abgehoben haben soll. Dieser soll zu Insider-Informationen befragt werden, sagte Fazekas. Ex-Novomatic-Chef Franz Wohlfahrt will die Volkspartei zum Sponsoring des ASV Draßburg, bei dem Illedits Präsident ist, fragen.

Neues gab es am Dienstag auch zu den Privatkonkursverfahren gegen Pucher und Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits. Gegen Pucher haben mittlerweile rund 100 Gläubiger Forderungen in Höhe von 713 Mio. Euro angemeldet, berichtete der "Kurier". Von Klikovits fordern 66 Gläubiger über 600 Mio. Euro. In beiden Fällen beansprucht allein die Einlagensicherung 490 Mio. Euro, so der "Kurier" mit Verweis auf Rechtsanwalt Georg Rupprecht, der in beiden Verfahren zum Masseverwalter bestellt wurde.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte außerdem Puchers Wohnhaus beschlagnahmt. Das wurde auf Antrag des Masseverwalters wieder aufgehoben - der Hälfteanteil des Ex-Bankchefs soll verkauft werden. Die zweite Hälfte gehört Puchers Ehefrau. Für Käufer der Hälfte des Ex-Bankchefs gebe es laut Masseverwalter aber die Möglichkeit, Teilungsklage einzubringen, berichtete der ORF Burgenland.