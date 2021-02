Cb-U-Ausschuss: Pensionierte Bank-Vorständin "erschüttert"

Auskunftsperson: "Ausmaß für mich unvorstellbar"

Die inzwischen pensionierte Vorständin der Commerzialbank Mattersburg (Cb) hat am Donnerstag im U-Ausschuss in Eisenstadt ausgesagt. Über die Frau war eine Beugestrafe von 500 Euro verhängt worden, weil sie der ersten Ladung ohne schlüssige Begründung fernblieb. Diesmal war sie gekommen und zeigte sich "zutiefst erschüttert" und enttäuscht über die Geschehnisse.

"Schrecklich, was da passiert ist. Ich habe es lange nicht glauben können und das Ausmaß ist für mich unvorstellbar." Das Ereignis habe sie aus der Bahn geworfen, so die mittlerweile pensionierte Bankerin, die von der Schließung am 15. Juli 2020 aus den Medien erfuhr.

Die Bilanzen seien von den Prüfern erstellt worden, denen habe sie vertraut und die Bilanzen nicht extra geprüft. Dass es in der Bank nicht mit rechten Dingen zuging, dafür habe sie "nicht im Geringsten" Anhaltspunkte gehabt. Dass Millionen Euro durch Malversationen verschwunden sein sollen, sei für sie "unvorstellbar".

Wer bei Pucher ein und aus ging, konnte sie nicht sagen, zumal sie räumlich getrennt saßen. Angesprochen auf die Geschenkepraxis des Ex-Bankchefs meinte die ehemalige Vorständin, Geschenkelisten habe sie zwar gesehen, aber: "Das hat mich nicht interessiert."

Das Verhältnis zu Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits beschrieb die Auskunftsperson als "nicht das beste, weil sie hatte einen Geltungsdrang und wollte immer besser sein als ich und ich wollte nicht in Konkurrenz stehen zu ihr". Puchers Führungsstil wiederum beschrieb sie als "sehr dominant", über seine Vorgaben zu diskutieren, das habe er "nicht immer" zugelassen. In den Vorstand sei sie – 1974 am Schalter angefangen - auf Bitte Puchers gekommen. Zwar wollte die Auskunftsperson später diese Funktion zurücklegen, blieb aber auf seinen Wunsch hin.

Gerhard Nidetzky als Prüfer der Commerzialbank sei von Pucher vorgeschlagen worden und dieser "wird schon gewusst haben, warum". Zur Tätigkeit des Landes als Revisionsverband hatte die Auskunftsperson keine Wahrnehmung.

Das in Mattersburg geplante Impulszentrum als neuer Standort der Bankzentrale habe sich Pucher "so ausgedacht". Es sollte an einem Ort mit viel Frequenz entstehen.

Zum Schluss der Befragung hin verzichteten die Fraktionen auf ihre Fragezeit, da sich keine Antworten abzeichneten. Als dies auch Verfahrensrichter Walter Pilgermair tat, stellte Ausschussvorsitzende Verena Dunst (SPÖ) in Richtung der Auskunftsperson fest: "Sie sind die Erste, die es geschafft hat, dass keine Fragen mehr gestellt werden."