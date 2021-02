Cb-U-Ausschuss - Pucher: "Der Watschenmann bin momentan ich"

Ex-Bankchef: "Wenn ich Prüfer gewesen wäre, wäre es mir aufgefallen" - Eine Stunde im Ausschuss - BILD VIDEO

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weitere Details aus Befragung von Pucher ---------------------------------------------------------------------

Ex-Bankchef Martin Pucher erklärte im Commerzialbank-Untersuchungsausschuss am Mittwoch, er wolle Verantwortung übernehmen. Allerdings sah er sich nicht für alle Probleme verantwortlich: "Der Watschenmann bin momentan ich. Aber alles war ich nicht." Er sei selbst an Aufklärung interessiert. Die Befragung des ehemaligen Bankchefs endete nach einer guten Stunde.

Die Frage wurde nicht im Vorfeld übermittelt, die SPÖ wollte trotzdem wissen, wo die Millionen der Bank hingekommen sind. Pucher antwortete: "Ich wäre selber neugierig, wo gewisse Teile von der Summe, die ich vernommen habe", hingekommen seien. Er sei selbst an der Aufklärung interessiert und habe sich auch selbst angezeigt: "Wir haben Bankguthaben gefälscht", und es gebe Fake-Kredite in den Büchern. "Ich will die Verantwortung übernehmen für alles, was ich zu verantworten habe. Aber nicht für das, was ich gar nicht gemacht habe." Pucher stellte weiters fest: "Der Watschenmann bin momentan ich. Aber alles war ich nicht."

Pucher betonte, dass den Ermittlungsbehörden die über Jahre geführte Geschenkeliste vorliegt. Alle größeren Kunden, Bürgermeister und Politiker wurden zu runden Geburtstagen mit Geschenken bedacht. Neben Blumensträußen und Wein habe es von 100 Gramm bis ein Kilogramm Silber oder 20 Gramm, 50 Gramm und 100 Gramm Goldplättchen gegeben. Die Mattersburger Bürgermeisterin Ingrid Salamon (SPÖ) habe wie auch Ex-Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und der frühere Wirtschaftslandesrat Karl Kaplan (ÖVP) ein Goldplättchen bekommen. Bargeld-Geschenke gab es keine. "Alle Bürgermeister im Bezirk" bekamen Silber. Bei den Geschenken habe er "keinen Unterschied bei den Parteien" gemacht.

Maßnahmen, die ein bewusstes Wegschauen von Bankorganen oder Aufsicht zum Ziel hatten, habe er nicht gesetzt: "Ein klares Nein", meinte er auf Frage von FPÖ-Mandatar Alexander Petschnig.

Pucher war anstatt der geplanten 45 Minuten dann doch etwas über eine Stunde im U-Ausschuss. In seiner abschließenden Erklärung sagte er unter Tränen: "Das fällt mir jetzt sehr schwer. Abschließend kann ich mich auch nur an dieser Stelle bei allen entschuldigen und um Verzeihung bitten. Ich habe immer gehofft, dass ich den Schaden, den ich verursacht habe, gutmachen kann." Ihm sei bewusst, dass er unglaublichen Schaden und persönliches Leid verursacht habe. Er habe jedoch die feste Absicht, dass es zu einer Aufarbeitung kommt. Pucher betonte, dass er sich selbst und seine Familie nie bereichert habe. "Es tut mit wirklich unendlich leid."

Bei seiner Verabschiedung habe Niessl auch ein Dress des SV Mattersburg und eine VIP-Jahreskarte bekommen, die er aber nie abgeholt habe. Generell hätten Politiker das Match und den VIP-Klub besuchen können, wenn sie gekommen seien. "Ich habe mich immer gefreut, wenn Politiker gekommen sind", sagte Pucher. Nach Parteien habe er dabei keinen Unterschied gemacht. Vor Jahren sei er einmal ÖVP-Mitglied gewesen. Salamon habe auch eine VIP-Jahreskarte gehabt, die sie aber selbst bezahlt habe.

Pucher betonte, dass er nie mit Prüfern essen gegangen sei oder sonstige Zuwendungen getätigt habe. Warum ihnen die Malversationen nicht aufgefallen seien, wisse er selbst nicht. "Wenn ich Prüfer gewesen wäre, wäre es mir aufgefallen", sagte er. Was ihm aufgefallen wäre, wollte SPÖ-Abgeordneter Ewald Schnecker wissen. "Ein wesentlicher Teil unserer Blödheiten war die Fälschung von Bankguthaben und da wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen", erklärte Pucher.

Selbstanzeige habe er gemacht, weil er "nicht mehr gekonnt" habe - "ich hab 30 Jahre dagegen gekämpft", sagte der Ex-Bankchef. Er könne sich auch vorstellen, dass die Unregelmäßigkeiten bei der Prüfung 2020 aufgefallen wären. Schon bei der Gründung der Bank hat es laut Pucher Malversationen gegeben - er sprach von "zehn bis elf Kreditfällen".

Zum ASV Draßburg sagte Pucher, dass dieser alte Sitze von der Tribüne des SV Mattersburg gekauft habe. "Ich habe auch eine Rechnung gestellt, aber ich glaube nicht, dass die bis jetzt bezahlt ist", betonte der Ex-Bankchef.

Verfahrensrichter Walter Pilgermair wollte von Pucher wissen, wie es dazu kam, dass das Land Burgenland den Revisionsverband für die aus der Raiffeisen losgelösten Commerzialbank übernahm. Pucher erklärte, es hätte zwei Möglichkeiten gegeben, entweder übernehme das Land den Revisionsverband oder man wechsle zu einem anderen Revisionsverband. Mit dem damaligen Landeshauptmann Karl Stix (SPÖ) habe er mehrere Gespräche gehabt und ihm die Situation erklärt. Am 12. Oktober 1993 habe er den Bescheid bekommen, dass das Land die Revision übernimmt. Warum Stix bereit war, dass das Land diese Funktion übernimmt, konnte Pucher nicht beantworten: "Fragen können"s ihn nimmer."

Pucher machte am 14. Juli des Vorjahres eine Selbstanzeige. Die Vorgänge an diesem Tag schilderte er unter Tränen: "Es war ein Dienstag, ich bin mit meiner ältesten Tochter in die Bank gefahren." Dort habe er bei den zwei Prüfern Selbstanzeige erstattet: "Alles was ich damals gewusst habe, habe ich ihnen gesagt." Zurück zuhause habe Pucher dann die anderen beiden Töchter und seine Frau darüber informiert. Diese sollten dann den Aufsichtsratsvorsitzenden und dessen Stellvertreter sowie Puchers Bruder informieren. Außerdem habe er mit einem Vertreter der Finanzmarktaufsicht über das weitere Prozedere telefoniert. Im Vorfeld habe er mit niemandem darüber gesprochen oder Andeutungen gemacht.