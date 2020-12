Cb-U-Ausschuss - Sachverhaltsdarstellung gegen Grünen-Obfrau Petrik

Klubchefin fotografierte bei Akteneinsicht vertrauliche Unterlagen

Im Zuge des Untersuchungsausschusses zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) bringt die Landtagsdirektion bei der Staatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung gegen Grünen-Klubobfrau Regina Petrik ein, hieß es am Donnerstag aus dem Büro von Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ). Petrik hatte bei der Akteneinsicht Fotos von vertraulichen Akten gemacht.

Der Vorfall hatte bereits am Mittwoch für Aufregung im U-Ausschuss gesorgt. Es handle sich um einen "klaren Verstoß gegen Regeln", betonte Dunst. Jetzt sei die Justiz am Zug, die nach der Sachverhaltsdarstellung, die die Landtagsdirektion von Amtswegen einbringe, die strafrechtliche Relevanz klären müsse, sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst in einer Aussendung.

Fürst forderte zudem erneut, dass Petrik ihr Mandat im U-Ausschuss ruhend stellen solle. "Das ist kein Kavaliersdelikt und schadet dem Ansehen des Untersuchungsausschusses nachhaltig", stellte er fest. Petrik selbst hatte bereits am Mittwoch betont, dass sie einer Anzeige "sehr gelassen" entgegenblicke. "Für mich war klar, dass keine Bilder zur Verbreitung gemacht werden dürfen. Darauf habe ich einen Eid geschworen und an den habe ich mich gehalten, denn die Bilder habe ich nach Durchsicht meiner Notizen gelöscht", sagte sie.