Cb-U-Ausschuss: SP Burgenland drängt auf Untersuchung auf Bundesebene

Nach Abschluss im Land - Wirtschaftskundige Stellungnahme über die Vorgänge nach Whistleblower-Hinweisen

Die SPÖ Burgenland drängt nach Abschluss der Befragungen im Commerzialbank-U-Ausschuss nun auf Untersuchungen auf Bundesebene - sei es in Form eines U-Ausschusses oder einer unabhängigen Untersuchungskommission. Bei der Pleite der Mattersburger Bank im Vorjahr habe es sich jedenfalls um einen Kriminalfall gehandelt, FMA und OeNB hätten versagt, sah sich Klubchef Robert Hergovich bestätigt. Letzteres untermauere auch ein zugespieltes Gutachten, so Fraktionsführer Roland Fürst.

Das laut Fürst "sehr brisante" Dokument lese sich wie ein "Krimi des Totalversagens der Bankenaufsicht". Es handelt sich dabei um ein von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Auftrag gegebenes Gutachten, um die Vorgänge nach den Hinweisen eines Whistleblowers 2015 zu untersuchen, über das zuletzt "Standard" und ORF Burgenland auch berichtet hatten. Anhand von Unterlagen würden die Experten nachzeichnen, wie es sein konnte, dass die Anschuldigungen bei der WKStA nicht schon 2015 zur Bankschließung geführt haben, erklärte Fürst weiter.

Der Whistleblower hatte sich im Juli 2015 bei WKStA gemeldet, welche die Finanzmarktaufsicht darüber informierte. Die FMA ersuchte daraufhin, die OeNB, die Vorwürfe in die damals laufende Prüfung der Commerzialbank miteinzubeziehen. Das nach dieser Prüfung von der FMA an die WKStA kommunizierte Prüfergebnis, nämlich dass die Vorwürfe des Whistleblowers nicht bestätigt werden konnten, sei entscheidend dafür gewesen, dass es keinen Anfangsverdacht und kein Ermittlungsverfahren der WKStA gab, heißt es in der Stellungnahme.

Im Dezember 2015 übermittelte die FMA eine Sachverhaltsdarstellung mit dem vollständigen Prüfbericht an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Diese umfasste allerdings nur einen einzigen Sachverhalt zum Partizipationskapital. Die anonymen Hinweise und der Kontakt zur WKStA wurden von der FMA gegenüber der Staatsanwaltschaft Eisenstadt nicht erwähnt. Die Untersuchung wurde eingestellt, so Fürst weiter. Anfang 2016 wurde die WKStA seitens der FMA informiert, dass im Rahmen der OeNB-Vorortprüfung bei der Commerzialbank, die in der Whistleblower-Meldung erhobenen Vorwürfe gegen die Bank nicht bestätigt werden konnten. Der OeNB-Prüfbericht vom Oktober 2015 wurde nicht an die WKStA übermittelt.

In diesem wurden von den OeNB-Prüfern jedoch 65 Mängel festgestellt. So seien etwa "unzweifelhaft Umstände" beschrieben worden, wie sie auch bei fingierten Krediten auftreten können. Auch könne das "deutlich mangelhafte organisatorische Umfeld" der Bank "das Erfolgspotenzial fingierter Kredite maßgeblich begünstigen". Der Prüfbericht der OeNB beziehe sich nicht auf die Informationen des Whistleblowers, es könne nicht gesagt werden, ob sie den Prüfern überhaupt vorlagen, heißt es im Gutachten. Insgesamt sei "nicht nachvollziehbar", worauf sich die FMA gegenüber der WKStA bezieht, wonach die Vorwürfe gegen die Bank nicht bestätigt werden können. Zur Abklärung des Sachverhalts empfehlen die Gutachter daher zusätzliche Ermittlungen.

"Für mich riecht das nach Dilettantismus und kollektives Aufsichts- und Kontrollversagen", stellte Fürst fest. Die SPÖ zog am Dienstag Bilanz über die abgeschlossenen Befragungen der Auskunftspersonen im U-Ausschuss. Klubchef Hergovich sah dadurch seine These bestätigt: "Es handelte sich um einen Kriminalfall einer Privatbank. Die Bankenaufsicht hat nicht funktioniert." Der U-Ausschuss sei aber nur beschränkt handlungsfähig gewesen, da seitens des Bundes keine Akten geliefert wurden. Nach der Aufklärung im Burgenland, müsse es jetzt Aufklärung auf Bundesebene geben, forderte Hergovich: "Ich erinnere alle Fraktionen, an ihr Versprechen." Demnach sollte es einen U-Ausschuss des Nationalrats oder eine unabhängige Untersuchungskommission geben. Auch die Bankenaufsicht soll neu aufgestellt werden, drängte Hergovich. Er hofft, dass die Justiz das Verbleiben der Millionen Euro klärt.

Die burgenländischen Grünen kritisierten am Montag in einer Aussendung, dass die SPÖ mit ihrer Bilanz von den Fehlern der Landesregierung ablenke. "Die SPÖ will ständig über den Bund reden und verwechselt damit ihre eigene Rolle mit der Bundes-SPÖ im Nationalrat", betonte Klubobfrau Regina Petrik. Der Landtag könne sich nur mit den Organen des Burgenlandes befassen. Dass die SPÖ das grün geführte Justizministerium kritisiere, weil es keine Akten geliefert habe, sei ein "Anpatzversuch. Die SPÖ fordert jede Woche das Justizministerium zum Amtsmissbrauch auf, wenn sie Unterlagen anfordert, die das Ministerium gar nicht liefern darf", meinte Petrik. Das Ministerium dürfe nur Unterlagen zur Verfügung stellen, die den Untersuchungsgegenstand betreffen - und der beziehe sich ausschließlich auf die Landesbehörden.