Cb-U-Ausschuss: SPÖ und ÖVP streiten über zugespielte Unterlage

Rote Mandatare Fürst und Brandstätter werden vom Bundesamt für Korruptionsbekämpfung befragt - ÖVP: "Unsauberes Arbeiten"

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Statement Grüne ---------------------------------------------------------------------

SPÖ und ÖVP Burgenland streiten über die Vorlage eines den Roten zugespielten Dokuments im Commerzialbank-Untersuchungsausschuss. Die Vorgangsweise der SPÖ sei grundsätzlich korrekt gewesen, hieß es am Montag aus dem Büro von Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) zur APA, die zwei SPÖ-Abgeordneten werden jedoch diese Woche vom Bundesamt für Korruptionsbekämpfung als Zeugen befragt.

Die SPÖ hatte am 17. Dezember des Vorjahres einer Auskunftsperson im U-Ausschuss ein Protokoll aus der Landespolizeidirektion Burgenland vorgehalten, das sie selbst zugespielt bekommen habe. Bei der ÖVP sorgte dies bereits damals für Unmut. Diese Möglichkeit stehe den Fraktionen jedoch offen, erklärte ein Sprecher von Landtagspräsidentin Dunst.

SPÖ-Fraktionsführer Roland Fürst und der Landtagsabgeordnete Kilian Brandstätter erhielten vergangenen Freitag eine Einladung des Bundesamts für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung für eine Zeugenbefragung diese Woche. Fürst betonte am Montag gegenüber der APA, dass die Vorlage zugespielter Dokumente im U-Ausschuss erlaubt sei, dies werde laufend gemacht und auch der Verfahrensrichter habe dies bestätigt. Die Anti-Korruptionsbehörde würde nun aber wegen Amtsmissbrauchs ermitteln und die beiden SPÖ-Mandatare als Zeugen einvernehmen, zeigte sich Fürst verärgert. Er kündigte parlamentarische Anfragen an das Innenministerium an, um zu erfahren, ob es eine Intervention durch die ÖVP gegeben habe.

Die burgenländische ÖVP hingegen kritisierte die Vorgangsweise der SPÖ, mit "zugespielten Dokumenten zu hantieren": "Dieses unsaubere Arbeiten bringt die SPÖ im U-Ausschuss weiter in Bedrängnis", kritisierte Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas in einer Aussendung am Wochenende und forderte die Offenlegung, von wem diese Akten kommen. Für ihn müsse sich der U-Ausschuss die Frage stellen, ob Akten von der SPÖ ohne Quellenangabe künftig überhaupt zugelassen werden.

Die FPÖ betonte am Montag in einer Aussendung, dass zugespielte Dokumente im U-Ausschuss wichtige Beweismittel seien. Landesparteiobmann Alexander Petschnig kritisierte außerdem die "Totalverweigerung" der Bundesregierung, Akten zu liefern.

Zugespielte Dokumente seien für die Abgeordneten wichtige Unterlagen für die Befragungen, erklärte auch die Grünen-Klubobfrau Regina Petrik. Eine Behörde dürfe aber keine vertraulichen Unterlagen an eine Partei weitergeben: "Wenn SPÖ-Mandatar Kilian Brandstätter im Ausschuss angibt, er hätte ein internes Schriftstück von der Landespolizeidirektion bekommen, dann ist das natürlich höchst irritierend. Ich persönlich glaube, er hat sich versprochen, weil er sich mit der Sachlage zu wenig auseinandergesetzt hat. Sollte die Behörde tatsächlich selbst ein Dokument geleakt haben, muss das unverzüglich untersucht werden."