Cb-U-Ausschuss: Steuerberater konnte Malversationen nicht erklären

Selbst "massiv" geschädigt durch Pleite - SVM hatte Jahresbudget von 9 bis 10 Mio. Euro - BILD

Als letzte Auskunftsperson ist am Mittwochabend im Commerzialbank-Untersuchungsausschuss der Steuerberater des Instituts befragt worden. Dieser betonte, dass er zu keinem Zeitpunkt Kenntnis über Malversationen bei der Bank gehabt habe. Er selbst sei "massiv" durch die Pleite geschädigt worden. Unerklärlich schien ihm, dass Wirtschaftsprüfer, Finanzmarktaufsicht oder Nationalbank nichts auffiel.

Der Befragte war zunächst ab Ende 1994 direkt in der Bank tätig und später als selbstständiger Steuerberater unter anderem für diese. "Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Hinweise auf Schwierigkeiten der Commerzialbank", so der Zeuge. In den Medien sei verbreitet worden, er habe aufgrund von Insiderinfos Behebungen von seinem Sparbuch durchgeführt. Der Steuerberater bestätigte, am 6. Juli von seinem Sparbuch bei der Commerzialbank 170.000 Euro angehoben zu haben. Mit dem Geld sollte ein Teil einer Immobilie in Wien bezahlt werden. Zu diesem Zeitpunkt habe er noch keine Informationen über die bevorstehende Schließung gehabt. Er sei selbst "massiv" von der Pleite geschädigt. Hätte er davon gewusst, hätte er den gesamten Wohnungskaufpreis abgehoben und bei einem Treuhänder hinterlegt, gab er zu bedenken und wehrte sich gegen Medienberichte. Wie viele andere fühle er sich "betrügerisch hinters Licht geführt und geschädigt".

Die Auskunftsperson war unter anderem auch Steuerberater des SVM. Das Budget des Fußballklubs bezifferte er mit 9 bis 10 Mio. Euro im Jahr, Sponsorbeträge machten dabei 60 Prozent aus. Hauptsponsoren seien die Firmen Stangl, Zimmermann, die Commerzialbank und in geringerem Ausmaß die Firma Bogner gewesen.

Auf die Frage von Verfahrensrichter Walter Pilgermair, wie so ein Lügengebäude aufgebaut werden konnte, meinte der Steuerberater: "Ich kann Ihnen nicht sagen, wie so etwas möglich ist. Das kann Ihnen niemand beantworten." Weiters stellte er fest: "Ich war Kunde der Bank. Wenn ich nicht an das Institut geglaubt hätte, hätte ich nicht all mein Geld dort belassen." Er erklärte: "Mein Auftrag war die Erstellung der Steuererklärung, nicht in die finanziellen Gebarungen einzugreifen. Ich hatte keinen Zugang zu Informationen mit Ausnahme der Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung." Gleichzeitig meinte er: "Es erscheint mir überhaupt unerklärlich, dass das niemand bemerkt hat, ob die Wirtschaftsprüfer, die FMA oder die OeNB. Es erscheint mir komisch, dass das niemand bemerkt hat."

Sein Verhältnis zu Ex-Bankchef Martin Pucher beschrieb der Steuerberater als "kalt" und rein geschäftlicher Natur. "Er diktierte, aber das ging bei mir nicht, weil als Steuerberater habe ich mir nichts vorschreiben lassen." Warum Pucher ihn trotzdem behalten habe, auch wenn er unbequem war, erklärte der Steuerberater: "Weil ich scheinbar gut war und die Arbeit rechtens und ordentlich gemacht habe."

Die ÖVP hielt dem Steuerberater vor, dass der sozialdemokratische Gemeindevertreterverband für ihn wirbt. "Für mich ist das nichts Böses, wenn ich vom GVV beworben werde. Ob ein S oder ein V davor steht, ist mir eigentlich egal", so die Auskunftsperson, die jegliche Parteinähe bestritt. Später lieferte er sich noch ein Scharmützel mit dem ÖVP-Landtagsabgeordneten Patrik Fazekas, da er durch Fazekas Veröffentlichungen auf dessen Facebookseite wirtschaftlichen Schaden befürchtet. Die Auskunftsperson erwägt daher strafrechtliche Schritte gegen Fazekas.

Die Befragungen waren Mittwochabend abgeschlossen. Weiter geht es am morgigen Donnerstag, unter anderem mit einer ehemaligen Vorständin.