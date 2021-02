Cb-U-Ausschuss: Zähe Befragung eines mutmaßlichen Kuvertboten

Auskunftsperson gab an, kein Schwarzgeld transportiert zu haben

Zäh hat sich die Befragung im Commerzialbank-Untersuchungsausschuss am Donnerstagnachmittag gestaltet. Die geladene Auskunftsperson soll für Ex-Bankdirektor Martin Pucher Bankkuverts an anderen Orten aufgegeben haben - im Ausschuss schwieg der Mann aber dazu, da gegen ihn von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt wird. Auf die Frage, ob er Schwarzgeld transportierte, antwortete die Auskunftsperson: "Nein, habe ich nicht."

Der Burgenländer führte mit seinem Unternehmen Instandhaltungen im Fußballstadion Mattersburg sowie in Filialen der Commerzialbank durch. Als Platzwart wollte er sich nicht bezeichnet wissen.

Laut einer Unterlage, die dem Grünen Klub zugespielt wurde, habe Pucher angegeben, dass die heutige Auskunftsperson gemeinsam mit dem Zeugwart in seinem Auftrag mit gefälschten Bankbriefen unterwegs war, um diese an unterschiedlichen Orten aufzugeben. Über den Kuvertinhalt seien sie nicht informiert gewesen. Die Befragung des Mannes gestaltete sich allerdings über weite Strecken mühsam, weil sich die Auskunftsperson bei zahlreichen Fragen entschlagen wollte. Verfahrensrichter Walter Pilgermair reagierte darauf immer genervter und auch Vorsitzende Verena Dunst (SPÖ) lieferte sich mit der Vertrauensperson, dem Anwalt des Mannes, ein Scharmützel.

Angesprochen auf Transporte meinte der Zeuge später, er habe keine Transporte durchgeführt. Auch zu den erwähnten Kuverts meinte er: "Ich habe nicht zugegeben, dass ich Kuverts transportiert habe." Auf die Frage der SPÖ, ob er Schwarzgeld transportierte, antwortete die Auskunftsperson nach Beratung mit seinem Anwalt: "Nein, habe ich nicht." Wenn er in Puchers Auftrag zu Sportvereinen gefahren ist, habe er sich etwa die dortige Rasenheizung angesehen.

Der Mann berichtete aus der Zusammenarbeit mit Pucher, die nicht immer ganz einfach gewesen sei: "Man musste in der Bundesliga irgendwann einmal 3.000 Sitzplätze haben. 3.000 Sitz' müssen her und wenn ich's am Dach montieren hätte müssen." Sanktionen, hätte er diese Aufträge nicht ausgeführt, habe er zwar keine verspürt, aber: "Böse Blicke hat man immer wieder bekommen."