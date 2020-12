Cb-U-Ausschuss - "Zuständig oder nicht zuständig, das ist die Frage"

Zuständigkeit für Tätigkeit als Revisionsverband auf Papier bei Wirtschaftslandesrat - In Praxis habe aber Finanzreferent Korrespondenzen geführt

Bei den Befragungen der Ex-Landesräte Franz Steindl (ÖVP) und Helmut Bieler (SPÖ) sind am Donnerstag im U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) die Zuständigkeiten im Land bei der Tätigkeit als Revisionsverband der Mehrheitseigentümerin der Bank erläutert worden - man könne sagen: "Zuständig oder nicht zuständig, das ist hier die Frage", so Grünen-Klubchefin Regina Petrik. Auf dem Papier liege die Zuständigkeit beim Wirtschafts-, in der Praxis beim Finanzlandesrat.

Er sei als Finanzreferent dafür verantwortlich gewesen, dass ein Revisor für die Eigentümergenossenschaft bestellt werde, sagte Bieler. Auf die Auswahl des Revisors habe er keinen Einfluss genommen. Wirtschaftsprüfer TPA sei 2007 beauftragt worden, weil es sich um die Nachfolge-Wirtschaftskanzlei des bis dahin Beauftragten Gerhard Nidetzky gehandelt habe. Nachdem Nidetzky in Pension gegangen sei, sei der Auftrag von der TPA nahtlos fortgeführt worden.

Die Commerzialbank und ihre Eigentümerin seien in seiner Amtszeit ansonsten kaum ein Thema gewesen. "Schlagend wäre es für mich dann geworden, wenn Rauchbauer (Engelbert, damaliger Leiter der Finanzabteilung, Anm.) gesagt hätte, es wäre etwas nicht in Ordnung", sagte Bieler. Bei den vielen Aufgaben als Landesrat sei diese für ihn "nicht wirklich relevant" gewesen. Er könne sich auch nicht erinnern, je einen Revisionsbericht gelesen zu haben. Es habe keinen Grund gegeben, viel über dieses Thema zu diskutieren.

2015 habe man die Aufgabe loswerden wollen, was dann aber im Sand verlaufen sei. Er habe die Funktion als "nicht effektiv oder sinnvoll erachtet, weil das nicht zu unseren Aufgaben gehört". "Wir haben nur die Aufgabe gehabt, den Revisor zu bestellen und haben die Prüfung nicht einmal bezahlt. Ist das nicht unnötig?", so Bieler.

Dass das Land Haftungen habe, halte er für "undenkbar. Das Land hat nicht die Möglichkeit, dort Einschau zu halten", betonte der ehemalige Finanzlandesrat. "Wenn jemand die Verantwortung trägt, dass das nicht aufgedeckt wurde, dann sind das die Wirtschaftsprüfer, die Finanzmarktaufsicht und möglicherweise die Nationalbank - also diejenigen, die überhaupt die Möglichkeit haben, in die Bank hineinzuschauen."

Bieler zeigte sich während seiner Befragung genervt von häufigen Wiederholungen der Fragen und sorgte damit für einige Lacher. Nach einer Frage von ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas wandte er sich an den Vorsitz: "Darf er das? Dauernd den gleichen Blödsinn fragen?"

Der ehemalige Landeshauptmannstellvertreter und Wirtschaftslandesrat Steindl betonte, dass er auf dem Papier zuständig gewesen sei, die Korrespondenzen aber immer über die Finanzabteilung abgewickelt worden seien. Wie Bieler sagte er, dass es keinen Grund gegeben habe, über die Tätigkeit als Revisionsverband zu diskutieren. "Weil das absolut kein Thema in der Politik, in der Landesverwaltung oder in meinem Büro war", so Steindl.

Zum Zeitpunkt der Bestrebungen, die Aufgabe zurückzulegen, habe es viele Überlegungen gegeben, "wie kann man die strategische Arbeit neu ausrichten, wo kann man etwas auslagern", sagte Steindl. Er sei der Meinung: "Alles, was man auslagern kann, sollte man auch tun." Es habe für ihn nie einen Anlass gegeben, in Hinblick auf die Mehrheitseigentümerin der Commerzialbank etwas zu hinterfragen.