CBRE rechnet 2021 mit spürbarer Erholung der Immo-Märkte

Vorkrisenniveau aber erst ab Mitte 2022 - Starker Online-Handel befeuert Logistikimmobilien - Corona bringt kurzfristig negative Entwicklung bei Geschäftsflächen, Hotels und Büros

Corona hat 2020 weite Teile der internationalen Immobilienmärkte in Mitleidenschaft gezogen. Doch nach der "kurzfristigen Unsicherheit" soll heuer eine spürbare Belebung einsetzen, erwartet der Gewerbeimmo-Berater CBRE. "Aufgrund der Einführung von Impfstoffen gehen wir von einer nachhaltigen Erholung ab Mitte 2021 aus", so Jos Tromp, Head of Research Continental Europe. Das Investitionsvolumen dürfte ab Mitte 2022 wieder auf ein ähnliches Niveau steigen wie vor der Pandemie.

Heuer sollten die Gesamtinvestitionen in gewerbliche Immobilien in Europa gegenüber 2020 um 8,5 Prozent zulegen, prognostiziert CBRE im aktuellen EMEA Real Estate Market Outlook 2021. Denn trotz der durch die Covid-19-Pandemie ausgelösten schwerwiegenden Auswirkungen auf die Wirtschaft sei der Markt in Europa für eine Erholung "gut positioniert". Im zweiten Halbjahr 2022 sollte das Investmentvolumen dann wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie sein, so die Einschätzung. Dabei setzen die Marktexperten allerdings voraus, dass der angestrebte Zeitplan für die Covid-19-Impfungen gehalten werden kann.

Das weiterhin niedrige Zinsniveau begünstigt jedenfalls Immo-Investments. Die kurzfristigen Zinssätze würden voraussichtlich nicht vor 2023 steigen und die Geldpolitik dürfte zumindest für die nächsten 18 Monate "sehr akkommodierend" bleiben, erwarten die CBRE-Experten.

"2020 war eindeutig ein Jahr enormer Veränderungen für die Immobilienmärkte, da die Covid-19-Pandemie den Konjunkturzyklus abrupt beendet hat. Wie bei allen Krisen werden die Auswirkungen und die Erholung nicht in allen Sektoren und Regionen einheitlich sein", resümierte Tromp.

Immobilieninvestments seien nach wie vor sehr gefragt, insbesondere in den Bereichen Logistik, Mehrfamilienwohnbau und "Prime Office in Top-Märkten". Dieses Interesse sollte voraussichtlich auch heuer anhalten. Der Einbruch bei den Umsätzen in Hotels sowie im Handel wiederum werde sich kurzfristig negativ auf diese beiden Assetklassen auswirken. Hotels sowie den gesamten Freizeit- und Unterhaltungssektor sieht CBRE weiterhin unter Druck.

Die vollständige Erholung der großen Einzelhandelsstandorte in den Städten werde mittelfristig von der Rückkehr in die Büros sowie von Tourismus und Geschäftsreisen abhängen. Eine positive Ausnahme stellen der Lebensmittelsektor und Fachmarktzentren dar, die Investoren dem Beratungsunternehmen zufolge "eine Kombination aus langfristigen Mietverträgen und prognostizierbaren Erträgen" bieten. Doch trotz weiterhin aufrechter Nachfrage nach Top-Lagen an den besten Standorten würden voraussichtlich auch dort die Preise fallen und die Einzelhandelsmieten sowie Immobilienwerte "angepasst werden", also nach unten gehen.

Büroimmobilien bekamen die Coronakrise ebenfalls deutlich zu spüren. Auslöser war die massive Nutzung von Homeoffice. Durch die Lockdowns in ganz Europa brach die Nachfrage nach Büroflächen bereits in den ersten drei Quartalen 2020 um 40 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr davor ein. Doch 2021 sei in dieser Assetklasse eine Erholung zu erwarten, da qualitativ hochwertige Büroflächen in zentralen Lagen weiterhin gefragt sein würden, so die Einschätzung.

Es wird erwartet, dass die Leerstandsraten in ganz Europa weiter steigen, was den seit Beginn des ersten Quartals 2020 bestehenden Druck auf die Mieten verstärken wird. Einige Firmen werden laut CBRE versuchen, ihren Bedarf an Büroflächen zu verringern, Homeoffice zu unterstützen und sich auf "hybride Office-Lösungen" zu konzentrieren, die eine flexible Nutzung der Büroflächen bedinge. "Die Auswirkungen dieser Konzepte sind noch nicht absehbar, aber sie werden den Büromarkt vor neue Herausforderungen stellen", sind sich die Immo-Experten in Bezug auf die Nachfrage von Büroflächen sicher. Ein Wiedererstarken der Wirtschaft sollte die Nachfrage dann wieder steigern und auch die Aktivität am Bürovermietungsmarkt erhöhen.

Der Onlinehandel, der mit Einsetzen der Coronapandemie massiv zugelegt hat, werde voraussichtlich weiter wachsen und die Nachfrage nach Logistikflächen heuer "weiter ankurbeln". Auch die Neukonfiguration und der Ausbau der Lieferketten werden die Nachfrage nach Logistikflächen verstärken. Von 2020 bis 2024 erwartet CBRE hier eine jährliche Steigerung um 1,9 Prozent. Die Konkurrenz von E-Commerce Anbietern um urbane bzw. stadtnahe Lagen werde sich dadurch nochmals deutlich erhöhen.

Widerstandsfähigkeit hätten während der Coronakrise auch Mehrfamilienimmobilien und Rechenzentren bewiesen. Bei der Vermietungsleistung und den Mieteinnahmen habe auch der Bereich Wohnen im Vergleich zu anderen Sektoren ein hohes Niveau verzeichnet. CBRE erwartet hier für 2021 einen neuen Rekordwert bei den Investitionen. Auch der Hype von "build and buy" von neuen Rechenzentren im Jahr 2020 werde sich 2021 fortsetzen, da neue Rechenzentren Hubs in ganz Europa dringend benötigt würden. Für 2021 prognostiziert das Immo-Beratungsunternehmen "ein Rekordangebot an neuen Rechenzentren, das 2022 noch einmal getoppt werden" soll.

Die amerikanische CBRE Group mit Sitz in Dallas ist laut Eigenangaben das weltweit führende Unternehmen für Gewerbeimmobilien (gemessen am Umsatz 2019). Das Unternehmen beschäftigt international mehr als 100.000 Mitarbeiter in über 530 Büros.