CDU-Chef Laschet will an EVP-Suspendierung von Fidesz festhalten

Ungarn soll an Europa gebunden bleiben

Der deutsche CDU-Chef Armin Laschet will im Streit der konservativen EVP-Fraktion im europäischen Parlament mit der ungarischen Regierungspartei Fidesz an deren Suspendierung festhalten. "Wichtig ist, dass Ungarn an Europa gebunden bleibt", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters zu den Konflikten der EU mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. "Unter welchen Umständen das möglich ist, diskutieren wir in der EU und in der EVP", fügte er hinzu.

Man habe klare Erwartungen an die Fidesz, so Laschet. "Momentan ist die Fidesz-Mitgliedschaft suspendiert – es gibt keinen Anlass, daran derzeit etwas zu ändern." Hintergrund ist die Forderung einiger konservativer EVP-Parteien, Fidesz aus der europäischen Parteienfamilie ganz auszuschließen.