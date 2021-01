CDU-Parteitag - Kurz froh über "starke" deutsche Christdemokraten

Kanzler dankt besonders scheidender deutscher Bundeskanzlerin Merkel

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich in einer Ansprache an den Online-Parteitag der deutschen Christdemokraten (CDU) "froh" darüber gezeigt, "dass die CDU stark dasteht". Das sei "nicht nur relevant für Deutschland, sondern auch für uns als Nachbarland und ich würde sagen, für die ganze Europäische Union". Kurz sendete am Samstag eine Videobotschaft an die erstmals in digitaler Form stattfindende Parteiversammlung, die einen neuen Parteichef kürte.

Der Kanzler bedankte sich in seinem kurzen Grußwort besonders bei der scheidenden deutschen Kanzlerin und ehemaligen langjährigen CDU-Chefin Angela Merkel: "Als Bundeskanzler Eures kleinen Nachbarlandes Österreich ist es mir ein Anliegen, Dir, liebe Angela, ganz herzlich zu danken für die gute Zusammenarbeit, insbesondere während der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr. Und ich möchte natürlich auch gratulieren dazu, in welcher Art und Weise Du den Ratsvorsitz in dem wichtigen letzten Halbjahr innerhalb der Europäischen Union geführt hast." Er dankte weiters CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak für die Organisation eines Parteitreffens zumindest in digitaler Form.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen - selbst CDU-Politikerin -, Donald Tusk, Präsident der Europäischen Volkspartei (EVP), der sowohl die CDU als auch die ÖVP angehören, sowie die weißrussische (belarussische) Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sendeten Grußbotschaften an den zweitägigen Parteitag.

Die 1.001 CDU-Delegierten waren am Freitag und Samstag online zusammengetreten, um einen Nachfolger für die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu küren. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und Ex-Fraktionschef Friedrich Merz kamen in die Stichwahl.