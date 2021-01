CDU-Parteitag: Kurz und Tichanowskaja mit Grußworten

Auch Merkel und Söder werden bei Digital-Event zugeschaltet - Wahl des neuen Parteivorsitzenden im Mittelpunkt

Beim digitalen Parteitag der deutschen Regierungspartei CDU in knapp zwei Wochen sind mehrere Online-Auftritte in- und ausländischer Gäste geplant. So sind laut dem am Montag veröffentlichten Programm am zweiten Plenartag, Samstag (16. Jänner), nach der Wahl eines neuen Parteichefs unter anderem Grußworte von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sowie der weißrussischen Oppositionellen, Swetlana Tichanowskaja, geplant.

Bereits am Freitagabend werden demnach Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Markus Söder Grußworte halten. Die konservative CDU will bei dem Online-Parteitag mit 1.001 Delegierten nach knapp einjähriger Hängepartie wegen der Corona-Pandemie einen Nachfolger der scheidenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sowie die Parteispitze neu wählen. Für den Vorsitz kandidieren NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie der Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Der Parteitag wird erstmals in der Geschichte der CDU komplett digital ablaufen. Journalisten würden aus Gründen des Infektionsschutzes keinen Zugang zu den Örtlichkeiten auf dem Berliner Messegelände erhalten, in denen das Parteitagsstudio untergebracht ist, teilte die Partei am Montag mit. Die Berichterstatter sollen ähnlich wie die Delegierten einen digitalen Zugang zum Parteitag erhalten und Reden und Wahlen online verfolgen können.