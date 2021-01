CDU-Vorsitz - Laschet und Spahn mit Papier zur Partei-Neuausrichtung

Ansagen zu Wirtschaftspolitik, Law and Order sowie Abgrenzung nach rechts

Kurz vor der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden haben der kandidierende nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der Laschet unterstützende Gesundheitsminister Jens Spahn ein Papier für die Neuausrichtung der deutschen Christdemokraten vorgelegt. In einem Zehn-Punkte-Programm des "Teams Laschet Spahn" mit dem Hashtag #Impulse 2021, werden unter anderem ein "Belastungsmoratorium für die Wirtschaft" und ein Digitalministerium gefordert.

Weiters versprechen beide "Null Toleranz bei Kriminalität und Extremismus". In dem Papier wird außerdem unterstrichen, dass sich die "ganze Breite der Gesellschaft in der Partei und in den Fraktionen auf allen Ebenen widerspiegeln" müsse. Zudem betonen Laschet und Spahn eine "klare Abgrenzung nach rechts". Das Papier, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, das sich wie die Kurzfassung eines Wahlprogramms liest, soll an die Kreisverbände der CDU und damit auch die 1.001 Delegierten des CDU-Bundesparteitages gehen, die den neuen Parteichef wählen.

Zuvor hatte der TV-Sender ntv über das Papier berichtet. Der digitale CDU-Bundesparteitag will am 16. Jänner einen neuen CDU-Vorsitzenden wählen. Laschet konkurriert dabei mit den beiden anderen Kandidaten Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident hatte am Wochenende den CDU-Landesverbänden digitale Diskussionsschaltungen zur Top-Personalfrage angeboten.