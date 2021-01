CDU-Vorsitz - Pressestimmen aus Deutschland

"Süddeutsche": Das Konservative neu definieren - "Frankfurter Allgemeine": Neuer CDU-Vorsitzender braucht maximalen Rückhalt

Deutsche Tageszeitungen schreiben am Samstag zur Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden am Parteitag:

"Süddeutsche Zeitung" (München):

"Heute kann das Konservative durchaus die Zukunft der Union bestimmen - wenn sie es neu definiert. Gute konservative Politik will nicht zerstören, sie möchte von jeher bewahren, was sie für bewahrenswert hält. Das Bewahrende wiederum wurde lange nicht mehr so gebraucht wie in einer Zeit, in der ein US-Präsident den Mob ins Kapitol hetzt. Zu bewahren ist dringend die Menschenwürde, vor den Abgründen der Digitalisierung ebenso wie vor einer kalten, globalen Marktmacht. Mindestens ebenso nötig ist das Bewahrende zur Abwendung der Klimakatastrophe, der größten Zukunftsfrage unserer Epoche (lange hieß konservativ für die Union in der Ökologie, sonntags für den Erhalt der Schöpfung zu beten und am Montag wieder auf grenzenloses Wachstum zu setzen). Die Rettung der natürlichen Lebensgrundlagen wäre gewiss im Sinne konstruktiver konservativer Denker wie Edmund Burke, der gesagt haben soll: "Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun."

"Frankfurter Allgemeine Zeitung":

"Es ist gut möglich, dass der nächste CDU-Vorsitzende wieder nur mit einem knappen Ergebnis gewählt wird. Er muss dann in kürzester Zeit auch jene Teile der Partei für sich gewinnen, die ihn nicht für die beste Wahl gehalten haben. Der Neue braucht maximalen Rückhalt in der eigenen Partei, um in den anstehenden Verhandlungen mit der CSU die Kanzlerkandidatur für die CDU sichern zu können; sie quasi als erste Amtshandlung aufzugeben wäre ein Armutszeugnis. Dass schon vor der Wahl überall in der CDU Appelle zur Geschlossenheit zu hören sind, wundert daher nicht. Sie richten sich, selbst wenn der Name nicht fällt, auch an die noch amtierende Bundeskanzlerin."

"Münchner Merkur":

"Die Schlüsselfrage, die die Staatspartei CDU heute beantworten muss, lautet: Braucht die Partei den Versöhner Laschet wirklich dringender als Deutschland den Reformer Merz? Unser Wohlstand ist in Gefahr: Deutschland fällt bei der Wettbewerbsfähigkeit zurück, Schlüsselindustrien verlieren den Anschluss, und Corona macht die anrollende Pleitewelle noch mächtiger. Es stimmt: Merz polarisiert, er mobilisiert, auch die Grünen und die SPD. Aber muss das so schlecht sein für unsere Demokratie, wenn die Parteien wieder unterscheidbarer werden? Merkel stahl der SPD die Themen, Söder kopiert das gerade mit den Grünen. Am Ende aber wäre es schön, wenn ein CDU-Chef auch wieder ausspräche, was die Grundüberzeugungen der Unionswähler sind."

"Stuttgarter Zeitung":

"Bei aller Vielstimmigkeit darf aber nicht verloren gehen, was schon das eigene Etikett verspricht: Union heißt Einigkeit. Die steht immer auf dem Spiel, wenn von dreien nur einer gewinnen kann.