Ceconomy mit Zuwächsen im Quartal - aber Fragezeichen hinter Prognose

Umsatzsteigerung dank florierenden Online-Geschäfts

Die Elektronikhandelsholding Ceconomy, zu dem Media Markt und Saturn gehören, hat im ersten Quartal 2020/21 den Umsatz auch dank eines in der Corona-Krise florierenden Online-Geschäfts deutlich gesteigert. Hinter ihre Jahresprognose setzte die Holding, die in der Vergangenheit schon mehrfach Jahresziele über Bord geworfen hatte, indes ein großes Fragezeichen.

Die Düsseldorfer Holding erwartet für das erste Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft auf Basis vorläufiger Zahlen eine Steigerung des währungs- und portfoliobereinigten Umsatzes von rund 11,4 Prozent. Ceconomy sei im Oktober und auch noch im November stark in das Quartal gestartet, dann mussten aber in vielen Ländern wegen der behördlichen Eingriffe gegen die Corona-Pandemie die Märkte vorübergehend schließen. Das Online-Geschäft habe im Quartal ein Umsatzwachstum von rund 117 Prozent verzeichnet. Zudem erwarte Ceconomy einen bereinigten operativen Ertrag (Ebit) von rund 346 (Vorjahr: 289) Millionen Euro.

Der Ausblick für das Geschäftsjahr sei nun wegen der neuen und verlängerten Lockdowns in einer Vielzahl von Ländern mit deutlich erhöhten Unsicherheiten behaftet, teilte die Holding weiter mit. Ceconomy werde die Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäft und die Aufrechthaltung der Unternehmensziele für das Geschäftsjahr 2020/21 "kontinuierlich neu bewerten", kündigte die Holding an. Ceconomy hatte noch im Dezember ein leichtes Wachstum des währungsbereinigten Umsatzes und ein bereinigtes Ebit in einer Spanne zwischen 320 und 370 Millionen Euro angekündigt. Das Erreichen der Prognose setze aber voraus, dass es nicht zu langen Schließungen von vielen Filialen komme, hieß es damals.