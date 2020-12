CEE-Verteidigungsminister-Treffen in Slowenien zu Westbalkan

Ministerin Tanner für Wiederherstellung und Verbesserung der Stabilität am Westbalkan - Österreich und Slowenien vereinbarten Luftlagedatenaustausch

Im Mittelpunkt eines Treffens der Verteidigungsminister der zentraleuropäischen Verteidigungskooperation (Central European Defence Cooperation, CEDC) in Postojna, an dem am Mittwoch auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) teilnimmt, stehen die Themen des militärischen Engagements am Westbalkan, hybride Bedrohungen im Allgemeinen sowie mögliche Kooperationen im Bereich der Ausbildung und Übungen. Besprochen werde außerdem die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie.

In den Arbeitsgesprächen stellte Tanner wiederholt die Notwendigkeit der Wiederherstellung und Verbesserung der Stabilität am Westbalkan dar, wie ihr Pressesprecher, Herbert Kullnig, der APA mitteilte. "Unser Ziel ist die Fortführung und Intensivierung des von meinem Amtsvorgänger ins Leben gerufenen Grazer Dialogformats und damit verbunden auch der Aufbau der Fähigkeiten der Westbalkan-Staaten. Die Westbalkan-Staaten sollen langfristig vom 'Sicherheitskonsumenten' zum 'Sicherheitsprovider' werden", betonte Tanner. Den Verteidigungsministern der CEDC-Staaten haben sich mittels Videokonferenz auch ihre Amtskollegen aus Albanien, Montenegro, Nordmazedonien und Kosovo angeschlossen.

Die Verteidigungsministerin führte zusätzlich auch bilaterale Gespräche. Mit ihrem slowenischen Amtskollegen Matej Tonin unterzeichnete sie am gestrigen Dienstag eine Vereinbarung zum bilateralen Luftlagedatenaustausch. "Der Austausch von Luftlagedaten zwischen Österreich und Slowenien würde aus unserer Sicht nicht nur einen Synergieeffekt haben, sondern entspricht auch völlig dem Geiste der innereuropäischen Zusammenarbeit", sagte Tanner bei dem Treffen laut Mitteilung.

Der slowenische Verteidigungsminister erwartet unterdessen, dass durch die Vereinbarung die bilaterale militärische Zusammenarbeit weiter gestärkt wird. Weitere Möglichkeiten zur Förderung der bilateralen Kooperation werden auch in Bezug auf die Infanterie, Kommunikations- und IT-Einheiten sowie Arbeit der Spezialeinheiten, Logistik und Versorgung sowie Sprachausbildung und militärische Schulung gesehen, hieß es aus dem Ministerium in Ljubljana.

Slowenien ist das dritte Land, mit dem Österreich eine Vereinbarung zum Luftlagedatenaustausch unterzeichnet hat. Derartige Vereinbarungen gibt es bereits mit der Schweiz und Deutschland.