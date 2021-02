Cellist Wolfgang Boettcher mit 86 Jahren verstorben

War lange Solocellist der Berliner Philharmoniker

Der einstige Starcellist Wolfgang Boettcher, langjähriger Solocellist der Berliner Philharmoniker, ist tot. Boettcher starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren in Berlin. Boettcher gehörte von 1958 bis 1976 den Berliner Philharmonikern an und war Gründungsmitglied der aus dem Orchester entstandenen Zwölf Cellisten. Als Solist konzertierte Boettcher weltweit und trat unter anderem mit Dirigenten wie Herbert von Karajan oder mit dem Geiger Yehudi Menuhin auf.