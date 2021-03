Chaplin-Filme werden zum 100. Jahrestag restauriert

Charlie Chaplins Gesamtwerk im Filmmuseum Während heute mit "The Gold Rush" und "The Kid", "City Lights", "Modern Times" und "The Great Dictator" im Wesentlichen noch die fünf Hauptwerke, die Charlie Chaplins nachhaltigen Ruhm begründet haben, zu sehen sind, präsentiert das Österreichische Filmmuseum ab Mittwoch (2. Dezember) erstmals seit Jahrzehnten das Gesamtwerk des großen Filmkünstlers und der ersten Ikone des Kinos.