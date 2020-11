"Charlie-Hebdo"-Prozess in Paris erneut unterbrochen

Wegen Covid-19-Erkrankung eines Hauptangeklagten

Der Prozess um den islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo" ist wieder unterbrochen worden. Bis kommenden Montag sei der seit Wochen unterbrochene Prozess erneut ausgesetzt, teilte die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft am Montag mit. Das habe der Vorsitzende Richter angeordnet.

Grund dafür ist, dass ein vor einiger Zeit an Covid-19 erkrankter Hauptbeschuldigter nur per Videokonferenz zugeschaltet werden sollte., weil er aus Gesundheitsgründen weiterhin nicht im Gerichtssaal erscheinen könne, wie französische Medien berichteten. Der Prozess war am Montagmorgen im Pariser Justizpalast wieder aufgenommen worden - die Verteidigung und die Nebenkläger plädierten aber für eine erneute Unterbrechung.

Die Anwältin des erkrankten Hauptbeschuldigten argumentierte, dass ein Angeklagter in der Lage sein müsse, frei mit seiner Verteidigung zu kommunizieren, wie eine Journalistin des Senders France Inter berichtete. Die Anwältin warf der Justiz außerdem vor, dass ihrem Mandanten im Gefängnis keine angemessene Pflege zu teil geworden sei.

Der Prozess war wegen mehrerer Corona-Infektionen seit Anfang des Monats mehrfach unterbrochen worden. Eigentlich sollte er schon seit mehr als einer Woche vorbei sein. Nun wird eine Entscheidung des obersten französischen Verwaltungsgerichts zu der Frage erwartet, ob Videovernehmungen während des Prozesses zugelassen sind - fast alle Verteidiger und Nebenkläger sträuben sich dagegen.

Vor einem besonders zusammengesetzten Gericht für Terrorfälle wird seit Anfang September eine mehrtägige Anschlagsserie aufgerollt, bei der es im Jänner 2015 insgesamt 17 Todesopfer gab. Von den Anschlägen war nicht nur die Redaktion von "Charlie Hebdo" betroffen, sondern auch ein koscherer Supermarkt in Paris. Die drei Täter wurden damals von Sicherheitskräften erschossen. Den 14 Angeklagten wird vorgeworfen, bei der Vorbereitung der Anschläge geholfen zu haben. Drei von ihnen sind flüchtig.