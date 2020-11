Chef der US-Börsenaufsicht tritt vorzeitig ab

Clayton geht Ende 2020, ein halbes Jahr vor Ende seiner Amtszeit - Der SEC-Chef war Anfang 2017 von US-Präsident Trump berufen worden

Der Chef der US-Börsenaufsicht SEC, Jay Clayton, tritt zum Jahresende zurück. Das teilte die Behörde am Montag in Washington mit. Clayton räumt den Posten nach dreieinhalb Jahren - ein halbes Jahr vor Ende seiner Amtszeit. Der 54-jährige Wirtschaftsanwalt mit engen Verbindungen zur Wall Street war Anfang 2017 von US-Präsident Donald Trump an die Spitze der Börsenaufsicht berufen worden.

Die vorherige SEC-Chefin Mary Jo White hatte ihr Amt nach Trumps Wahl zum Präsidenten demonstrativ niedergelegt.

Unter Clayton lieferte sich die Aufsicht unter anderem eine erbitterte Auseinandersetzung mit Tesla-Chef Elon Musk, der wegen angeblich irreführender Tweets den Verwaltungsratsvorsitz abgeben und eine Millionenstrafe zahlen musste. Musk provozierte die SEC danach jedoch noch weiter, woraufhin ihn die Behörde verklagte. 2019 einigten sich die Streitparteien vor Gericht auf einen Vergleich, der die Social-Media-Aktivitäten des für seine starke Twitter-Präsenz bekannten Starunternehmers unter strikte Auflagen stellen sollte.