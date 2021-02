Chef von Al-Kaida-Ableger im Jemen zeigt sich in neuem Video

Berichte über Festnahme von Al-Batarfi offenbar nicht zutreffend

Der Anführer des islamistischen Terrornetzwerks Al-Kaida im Jemen hat sich in einem neuen Video gezeigt und damit Berichte über seine angebliche Festnahme im Oktober widerlegt. Khalid al-Batarfi äußert sich in dem am Mittwoch veröffentlichten Video unter anderem zum Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Jänner. Dies sei "nur die Spitze des Eisbergs", sagt Al-Batarfi, hinter dem im Video auch Bilder der Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York zu sehen sind.

In den USA "zerstört das elende Volk seine Säulen, erschüttert seine Struktur und verflucht seine Politiker", so der Terror-Chef. Al-Batarfi steht seit einem Jahr an der Spitze des jemenitischen Al-Kaida-Ablegers AQAP (Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel). Er wurde zum Nachfolger von Kassim al-Rimi benannt, der nach US-Angaben bei einem Luftangriff ums Leben kam. Auch Al-Rimis Vorgänger starb bei einem US-Drohnenangriff. In dem Video wirkt Al-Batarfi wohlauf und gepflegt. An der Hüfte trägt er einen traditionellen jemenitischen Krummdolch, seinen Bart hat er teilweise rot gefärbt.

Ein UN-Expertenteam zu den Terrorgruppen Al-Kaida und Islamischer Staat (IS) hatte in einem vergangene Woche veröffentlichten Bericht von Al-Batarfis Festnahme gesprochen. Diese sei bei einem Einsatz im Südosten des Landes im Oktober erfolgt und sein Stellvertreter dabei zudem getötet worden. Neben diesen Verlusten in der Führungsebene habe AQAP auch mit internen Auseinandersetzungen und Deserteuren zu kämpfen, heißt es in dem Bericht.

AQAP gilt als einer der weltweit stärksten Ableger Al-Kaidas, der vor allem im Südjemen aktiv ist. Die Anhänger des Terrornetzwerks haben sich die schlechte Sicherheitslage des stark verarmten Landes, wo seit mehr als fünf Jahren ein Bürgerkrieg tobt, zunutze gemacht. In vergangenen Jahren haben sie mehrfach Menschen entführt oder öffentlich hingerichtet und Anwohner, die ihnen die Unterstützung verweigerten, gefoltert oder mit brutalen Methoden getötet.