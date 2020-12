Chefermittler weist Rachevorwürfe in Sarkozy-Prozess zurück

In Korruptionsprozess gegen den französischen Ex-Präsidenten

Im Korruptionsprozess gegen den französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy hat die Anklage ihr Vorgehen gerechtfertigt. "Keiner hier will sich an einem früheren Präsidenten der Republik rächen", sagte der Chefermittler der Finanzstaatsanwaltschaft, Jean-François Bohnert, vor Gericht am Dienstag in Paris, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag berichtete. Der Konservative Sarkozy regierte von 2007 bis 2012 im Élyséepalast.

Das Verfahren gilt als einmalig, denn einen Korruptionsvorwurf gegen einen Ex-Staatschef gab es in der 1958 gegründeten Fünften Republik Frankreichs bisher nicht. Der 65-jährige Sarkozy muss sich auch wegen mutmaßlich unerlaubter Einflussnahme verantworten. Ihm wird vorgeworfen, nach Ende seiner Amtszeit 2014 über seinen Rechtsbeistand versucht zu haben, an geheime Ermittlungsergebnisse zu gelangen. Er weist alle Vorwürfe zurück.

Bohnert sagte, Sarkozys Rechte müssten beachtet werden wie bei jedem anderen Bürger auch. Aber der frühere Staatschef müsse seinerseits ebenfalls das Recht einhalten. Sarkozy hatte am Montag gesagt, mehr als 3.700 Privatgespräche von ihm seien abgehört worden. "Was habe ich gemacht, um das zu verdienen?", fragte er. Die Vorwürfe beruhen auf der Verwendung abgehörter Telefongespräche mit seinem langjährigen Anwalt Thierry Herzog, der ebenfalls angeklagt ist. Beiden drohen bis zu zehn Jahre Haft und eine Geldbuße von einer Million Euro.