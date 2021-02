China: Beziehungen zu USA "auf den richtigen Weg" bringen

China überholt USA als größter Automarkt Trotz Wirtschaftskrise wird China in diesem Jahr die USA als größter Automarkt der Welt überholen. Der Absatz ist durch das Konjunkturprogramm und Steuernachlässe für kleinere Wagen massiv angekurbelt worden. "Der chinesische PKW-Markt erlebt einen Boom mit teilweise über 30 Prozent Wachstum, was es selbst in den besten Jahren nicht gegeben hat", sagte Winfried Vahland, China-Chef von Volkswagen.