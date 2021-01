China empört über geplanten hohen Besuch aus den USA in Taiwan

"Antichinesische Politiker werden hohen Preis für ihr Fehlverhalten bezahlen"

Die Pläne der USA für einen Besuch ihrer UN-Botschafterin nächste Woche in Taiwan sind in Peking auf scharfe Kritik gestoßen. Einige "antichinesische Politiker" wie Außenminister Mike Pompeo täten in ihrer verbleibenden Amtszeit alles, um die Beziehungen zwischen den USA und China zu untergraben, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying am Freitag vor der Presse in Peking. "Wir hoffen und wissen, dass jene in den USA einen hohen Preis für ihr Fehlverhalten bezahlen werden."

Der Besuch von Botschafterin Kelly Craft ist strittig, weil Peking von seinen diplomatischen Partnern verlangt, keine offiziellen Kontakte mit der Regierung in Taipeh zu unterhalten. Die kommunistische Führung betrachtet die demokratische Insel nur als Teil der Volksrepublik, obwohl sie nie dazu gehört hat. In der Ankündigung der Reise beschrieb US-Außenminister Pompeo Taiwan als "verlässlichen Partner und lebendige Demokratie, die trotz der Bemühungen (Pekings), ihren großen Erfolg zu untergraben, floriert".

Craft wird Taipeh vom 13. bis 15. Jänner besuchen. Die Visite werde die "starke und anhaltende Unterstützung der USA für Taiwans internationalen Spielraum bekräftigen", teilte die UN-Vertretung der USA mit. In Taipeh werde Kelly über "Taiwans beeindruckende Beiträge für die Weltgemeinschaft und die Bedeutung von Taiwans wichtiger und erweiterter Teilnahme in internationalen Organisationen" sprechen.

Wegen des Widerstands Chinas kann Taiwan nicht den Vereinten Nationen oder anderen UN-Organisationen angehören. Das Land darf deswegen nicht einmal Mitglied in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sein, obwohl Taiwan besser als andere die Pandemie mit dem Coronavirus in den Griff bekommen hat und viele Erfahrungen teilen könnte.