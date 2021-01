China exportierte 2020 über 220 Milliarden Masken

China braucht Hunderte Milliarden Euro für Klimapolitik

China kann seinen Ausstoß an Treibhausgasen einer Studie zufolge nur mit Investitionen von Hunderten Milliarden Euro langfristig senken. Dazu sei das Land auf erhebliche Unterstützung der Industriestaaten angewiesen, so eine Untersuchung des Energieforschungsinstituts in Peking, das die chinesische Regierung in der Klimapolitik berät.