China kann im Aufschwung mit starker Währung vorerst gut leben

Regierungsökonom: "Wir brauchen nicht zu intervenieren"

Trotz des Höhenflugs der chinesischen Währung wird die Notenbank vorerst wohl nicht einschreiten. Entsprechende Signale senden Insider aus, die mit den internen Diskussionen im Regierungsapparat und der Zentralbank vertraut sind. "Wir brauchen nicht zu intervenieren, da wir kein Störfeuer durch größere Kapital-Zuflüsse oder -Abflüsse gesehen haben", sagte der einflussreiche Regierungsökonom Yu Yongding.

An den Märkten waren zuletzt Spekulationen aufgekommen, dass die Zentralbank angesichts der zunehmenden Stärke der Währung eingreifen könnte. Laut Insidern in Peking kommt dies aber wohl nur dann in Frage, wenn der Kurs zu schnell steigen sollte und der Exportmotor des Landes dadurch Schaden zu nehmen droht.

Der chinesische Renminbi, auch Yuan genannt, ist nicht frei handelbar. Die Notenbank lässt den Kurs nur gemäß jeweils kurzfristiger Vorgaben innerhalb bestimmter Grenzen schwanken. Der Yuan schloss am Freitag zu einem Kurs von 6,5302 zum Dollar. "Wir sollten uns nicht zu sehr über einen Anstieg des Yuan den Kopf zerbrechen", sagte ein mit den Diskussionen in der Notenbank vertrauter Insider. Die Währung notiere noch in einer "normalen Spanne", und es sei keine große Sache, wenn sie noch etwas zulege. "Doch wir können sie nicht zu schnell steigen lassen", gab ein anderer Insider mit Blick auf die Auswirkungen auf den Exportsektor zu bedenken.

Der Renminbi hat heuer zum Dollar rund 6,6 Prozent an Wert zugelegt und jüngst ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch markiert. Dies ist zugleich der relativen Schwäche des Dollar geschuldet, der gegenüber einem internationalen Währungskorb rund sechs Prozent an Außenwert eingebüßt hat.

Der frühere Notenbankberater Yu sieht die Stärke des Yuan durch die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Volksrepublik gerechtfertigt, deren Konjunkturmotor nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr mittlerweile wieder rund läuft. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2020 dürfte China laut manchen Experten wieder fast auf den Vorkrisentrend zurückgekehrt sein.