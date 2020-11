China lobt Freihandelspakt als "Sieg des Multilateralismus"

Li Keqiang: "Es zeigt, dass Multilateralismus und freier Handel der richtige Weg vorwärts sind."

Der Abschluss des Freihandelspaktes zwischen China und 14 anderen asiatisch-pazifischen Ländern wird nach Ansicht des chinesischen Regierungschefs Li Keqiang zu "Erholung und Wachstum der Weltwirtschaft" beitragen. Die Unterzeichnung "scheint wie Licht und Hoffnung durch dunkle Wolken", verwies der Premier am Sonntag auf die gegenwärtige internationale Situation - mit Corona-Krise, dem Handelskrieg der USA mit China und protektionistischen Tendenzen.

Es sei nicht nur eine monumentale Errungenschaft für die regionale Integration, "sondern, noch wichtiger, ein Sieg für Multilateralismus und freien Handel". Es werde der Entwicklung und dem Wohlstand in der Asien-Pazifik-Region neuen Anschub geben. "Es zeigt, dass Multilateralismus und freier Handel der richtige Weg vorwärts sind."

Die RCEP genannte Wirtschaftspartnerschaft war zuvor zum Abschluss des virtuellen Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi unterzeichnet worden.

Nach einer Studie des amerikanischen Wirtschaftsinstituts Peterson wird China als zweitgrößte Volkswirtschaft in den nächsten zehn Jahren in Höhe von 85 Milliarden US-Dollar von dem Abkommen profitieren. Japan als drittgrößte Wirtschaftsnation mit 48 Mrd. Dollar und Südkorea mit 23 Mrd. Dollar. Die RCEP-Staaten gewinnen je rund 0,2 Prozentpunkte an Wirtschaftswachstum.