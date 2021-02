China prüft Zulassung von mehr Auslandsinvestitionen

China schiebt Bahnprojekt mit Milliardenhilfe an China will Afrika beim Aufbau eines Hochgeschwindigkeitsnetzes im Bahnverkehr Anschubhilfe leisten. Dafür sollen bestehende Kreditlinien von 20 Mrd. Dollar um weitere 10 Mrd. Dollar (7,21 Mrd. Euro) erweitert werden, wie Ministerpräsident Li Keqiang in einer Rede vor der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) in Addis Abeba ankündigte.