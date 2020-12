China rettete positive deutsche Exportserie - Oktober-Plus aber klein

Anstieg nur 0,8 Prozent gegenüber Vormonat - Ökonom: Aus Ländern mit hohen Coronazahlen fehlt Nachfrage

Die zweite Coronawelle bei westlichen Handelspartnern hinterlässt erste Bremsspuren im deutschen Exportgeschäft. Zwar wuchsen die Ausfuhren im Oktober bereits den sechsten Monat in Folge, was aber vor allem dem besseren China-Geschäft zu verdanken ist. Zudem legten die Ausfuhren mit 0,8 Prozent zum Vormonat deutlich langsamer zu als zuvor, wie das deutsche Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte.

Damit blieben die Ausfuhren um 6,8 Prozent unter dem Niveau von Februar 2020 – dem Monat vor Beginn der pandemiebedingten Einschränkungen. "Corona hat die Welt fest im Griff", sagte der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Anton Börner. "Das leichte Plus im China-Geschäft hilft, unseren Außenhandel zu stabilisieren, ist aber zu wenig für eine kräftige Erholung."

Vor allem in Westeuropa und den Vereinigten Staaten bremsen steigende Coronaneuinfektionen die Konjunktur. "Besonders aus Ländern mit hohen Infektionszahlen, etwa den USA und Großbritannien, fehlt Nachfrage", sagte der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, Alexander Krüger. Die hohe Auslastung der Containerschiffe mache aber Mut, dass es weitere Exportzuwächse geben werde. "Hier ruhen die Hoffnungen vor allem auf China, wo die Wirtschaft wieder brummt", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Die Volksrepublik versorgt derzeit die Welt mit Gütern, die in der Coronapandemie besonders intensiv gekauft würden - neben Hygieneartikeln vor allem Elektronik für das Homeoffice. Davon kann auch Deutschland profitieren. "Wenn China produziert, braucht es aber auch deutsche Maschinen, mit deren Hilfe diese Güter hergestellt werden", sagte Gitzel.

Das wachsende Geschäft mit China allein dürfte allerdings nicht reichen, den Export-Europameister in den kommenden Wochen zu beflügeln. "In den Wintermonaten dürfte die Dynamik allerdings noch verhalten bleiben, da vielerorts Infektionsschutzmaßnahmen das Wirtschaftsgeschehen weiterhin beeinträchtigen werden", sagte der Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Stefan Kooths. Neben Corona gibt es zudem weitere Risiken - darunter ein Scheitern der Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien. Sollte es nicht noch in letzter Minute eine Einigung über die künftigen Beziehungen Großbritanniens zur EU samt Freihandelsabkommen geben, droht Anfang 2021 ein harter Bruch mit größeren Verwerfungen. 2019 verkauften deutsche Unternehmen Waren im Wert von 79,2 Mrd. Euro auf die Insel - nur in den USA, in Frankreich, China und den Niederlanden wurde mehr abgesetzt.

Wie stark die Coronapandemie auf dem Exportgeschäft lastet, zeigt die Entwicklung von Jänner bis Oktober: In diesem Zeitraum brachen die Ausfuhren um 11,2 Prozent auf 992,1 Milliarden Euro ein. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) geht davon aus, dass im Gesamtjahr 2020 unterm Strich ein Minus von 13 Prozent herauskommen wird.

Die Importe wuchsen im Oktober ebenfalls den sechsten Monat in Folge, wenn auch nur um 0,3 Prozent. Hier war von Analysten ein Wachstum von 1,0 Prozent erwartet worden. Die Einfuhren blieben dennoch um deutliche 5,2 Prozent unter dem Februar-Niveau.