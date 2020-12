China sagt Unterstützung für Wirtschaftsaufschwung auch 2021 zu

Beratungen führender Wirtschaftspolitiker

China will an seiner Politik einer Unterstützung des wirtschaftlichen Aufschwungs festhalten und keine raschen Kurswechsel vornehmen. Die Volksrepublik wolle das Wachstum damit im kommenden Jahr in einer angemessenen Spanne halten, meldete die Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag nach Beratungen führender Wirtschaftspolitiker der Volksrepublik, die bei ihrem Treffen den Kurs für die Volksrepublik im Jahr 2021 abstecken.

China wolle eine proaktive Haushaltspolitik verfolgen sowie die Geldpolitik flexibel und gezielt ausrichten, berichtete Xinhua unter Berufung auf eine nach dem Treffen vorgelegten Erklärung. Die Politik solle effektiv ausgerichtet und nicht rasch geändert werden.

Die Volksrepublik hatte unter anderem Steuern gesenkt, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern. In China wird für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von rund 2,1 Prozent erwartet. Im kommenden Jahr könnten es einer Umfrage unter Analysten zufolge dann 8,4 Prozent sein.

Die Regierung hatte dazu eine Strategie des "doppelten Kreislaufs" für die nächste Jahre entworfen. Sie will sich hauptsächlich auf den "inländischen Kreislauf" von Produktion, Vertrieb und Konsum verlassen, unterstützt durch Innovation und Modernisierung der Wirtschaft. Ausländische Firmen sollen das unterstützen - das wird als zweiter Kreislauf bezeichnet.