China tritt internationalem Projekt zu digitalem Zentralbankgeld bei

Frankfurt: Bank of China eröffnet Währungsgeschäft Geldhäuser und Unternehmen können über die Bank of China in Frankfurt bald Geschäfte in der chinesischen Währung Renminbi abwickeln. Das viertgrößte Institut der Volksrepublik gab am Dienstag offiziell den Startschuss für die sogenannte Renminbi-Clearing-Bank in der hessischen Finanzmetropole.