China verbietet Sender BBC World News wegen unerlaubter Inhalte

China wirft Google Verbreitung obszöner Inhalte vor Die chinesische Regierung hat dem US-Internetkonzern Google vorgeworfen, mit der englischen Version seiner Suchmaschine der Verbreitung obszönen Materials in China Vorschub zu leisten. Google in China müsse sich streng an die geltenden Gesetze halten, sagte Außenamtssprecher Qin Gang.