China verteidigt Erhöhung der Militärausgaben

China hat die geplante Steigerung seiner Militärausgaben verteidigt. Einen Tag vor der Eröffnung der Jahrestagung des Volkskongresses sagte der Parlamentssprecher Zhang Yesui am Donnerstag vor der Presse in Peking, China verfolge eine "defensive Verteidigungspolitik". "Die Bemühungen, unsere nationale Verteidigung zu stärken, zielen nicht auf und bedrohen auch nicht ein anderes Land."

Eine "angemessene und ständige Erhöhung" sei notwendig, um Chinas Souveränität und Entwicklung zu sichern und auch seine internationalen Verpflichtungen zu erfüllen.

Chinesische Experten rechnen in diesem Jahr mit einer kräftigen Erhöhung des Militäretats von rund sieben Prozent, wenn am Freitag der Haushaltsentwurf vorgelegt wird. Der Zuwachs erfolgt vor dem Hintergrund der Spannungen mit den USA, Indien, Taiwan und im umstrittenen Südchinesischen Meer.

Der Parlamentssprecher nannte zwar keine Zahlen, wies aber darauf hin, dass die Erhöhung in China allgemein "im rechten Verhältnis" zur wirtschaftlichen Entwicklung stehe. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet in diesem Jahr in China mit einem Wirtschaftswachstum von 8,1 Prozent.