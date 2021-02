China: Vier tote Soldaten nach Kämpfen mit Indien im Juni

Nach tödlichem Grenzzwischenfall im Sommer 2020

China hat erstmals Angaben zur Zahl der chinesischen Opfer bei einem tödlichen Grenzzwischenfall im Sommer 2020 mit Indien gemacht. Eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums bestätigte am Freitag einen chinesischen Medienbericht, wonach vier Soldaten bei dem Vorfall im Juni umgekommen seien.

Indien habe die Zahl der chinesischen Opfer immer wieder übertrieben dargestellt, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying am Freitag. Die "PLA Daily", die Zeitung der chinesischen Volksbefreiungsarmee, habe nun in einem Bericht über den Vorfall die Wahrheit enthüllt. Die Zeitung hatte am Freitag von vier chinesischen Opfern berichtet.

Im Himalaya in 4.500 bis 5.500 Metern Höhe ist die Staatsgrenze nicht eindeutig geregelt. Tausende Soldaten stehen sich in der Grenzregion Ladakh gegenüber. Mitte Juni war es zwischen den beiden Atommächten zu einem Zwischenfall gekommen. Soldaten beider Seiten waren an einem umstrittenen Grenzabschnitt mit Steinen, Stöcken und Fäusten aufeinander losgegangen, hieß es in den indischen Medien. Dabei wurden laut Angaben Indiens mindestens 20 indische Soldaten getötet. China hatte bisher über die Opferzahlen auf seiner Seite geschwiegen.

Der tödliche Zusammenstoß im Juni war der schlimmste seit Jahrzehnten. Anschließend gab es Deeskalationsgespräche von Militärvertretern. Der Streit der asiatischen Rivalen um die gemeinsame Grenze dauert schon lange. In den 60er Jahren hatten sie einen kurzen Krieg geführt, den China gewann.