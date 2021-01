China vollstreckte Todesurteil gegen staatlichen Manager

In den vergangenen Jahren gerieten Tausende Funktionäre ins Visier der Anti-Korruptions-Kampagne

Der wegen Korruption verurteilte frühere Chef einer staatlichen Vermögensverwaltungsgesellschaft ist in China hingerichtet worden. Wie Staatsmedien berichteten, wurde die Todesstrafe gegen Lai Xiaomin am Freitag in der ostchinesischen Stadt Tianjin vollstreckt. In den vergangenen Jahren waren Tausende Funktionäre ins Visier der Anti-Korruptions-Kampagne von Präsident Xi Jinping geraten. Teilweise wurden lebenslange Haftstrafen verhängt. Die Todesstrafe jedoch äußerst selten.

Das Gericht hatte das bereits im vergangenen Jahr verhängte Urteil gegen den ehemaligen Manager des Vermögensverwalters Huarong mit der besonderen Schwere der Vergehen begründet. So habe Lai Xiaomin unter anderem Bestechungsgelder von umgerechnet mehr als 75 Millionen Euro angenommen.