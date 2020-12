China will Regeln für ausländische Beteiligungen verschärfen

Beteiligungen sollen aus nationalen Sicherheitsgründen überprüft werden

China will seine Regeln für ausländische Beteiligungen verschärfen. Die Nationale Reformkommission der Volksrepublik erklärte am Samstag, Engagements in militärischen Bereichen müssten aus nationalen Sicherheitsgründen überprüft werden. Gleiches gelte für Übernahmen oder den Kauf von Kontroll-Mehrheiten im Energie- und Rohstoff-Sektor, in der Landwirtschaft, bei Internet-Technologien und Finanzdienstleistungen.

Das werde helfen, die wirtschaftlichen Vorteile einer weiteren Öffnung der Wirtschaft mit nationalen Sicherheitsinteressen in Einklang zu bringen. Diese Politik stehe im Einklang mit der Praxis anderer Länder. So hätten etwa die USA, die Europäische Union, Australien, Deutschland und Japan in den vergangenen Jahren entsprechende Mechanismen eingeführt oder ausgeweitet.