Chinas Dienstleister spüren noch Folgen der zweiten Virus-Welle

Chinas Wirtschaft wuchs im 2. Quartal mit 7,5% Chinas Wirtschaft gewinnt wieder etwas an Schwung. Im zweiten Quartal dieses Jahres zog das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt leicht auf 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte.