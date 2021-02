Chinas Erzeugerpreise stiegen im Jänner erstmals seit einem Jahr

Inflation in China auf dem Rückzug In China ist die Teuerung im Juni leicht zurückgegangen. Der Verbraucherpreisindex sei um 2,3 Prozent geklettert, teilte die Statistikbehörde des Landes am Mittwoch mit. Im Mai waren die Preise im Schnitt noch um 2,5 Prozent und damit so stark wie seit vier Monaten nicht mehr gestiegen. Experten waren im Schnitt von einem Anstieg um 2,4 Prozent im Juni ausgegangen.