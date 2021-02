Chinas FAW will BMW-Partner Brilliance kaufen

BMW investiert in China Der deutsche BMW-Konzern baut ein zweites Werk in China und will so sein Geschäft in dem boomenden Automarkt ankurbeln. Die Münchner unterzeichneten mit ihrem chinesischen Partner Brilliance in Peking eine Absichterklärung zur Erweiterung ihrer Produktionskapazität. Der Baubeginn für das zweite Werk in Shenyang im Nordosten Chinas ist den Angaben zufolge für 2010 geplant. Die Investitionen beliefen sich auf 560 Mio. Euro, von denen BMW und Brilliance laut einer Sprecherin je die Hälfte übernehmen. Die Produktion soll Anfang 2012 starten.