Chinas Industrie büßt unerwartet viel Tempo ein und wächst kaum noch

Chinas Industrie kommt immer besser in Schwung Chinas Industrie hat den Schwung aus dem alten Jahr mitgenommen und ist im Jänner so stark gewachsen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex der Großbank HSBC stieg nach vorläufigen Daten vom Donnerstag auf 51,9 Punkte nach 51,5 Zählern im Dezember. Damit lag das Barometer den dritten Monat in Folge über der Schwelle von 50 Punkten, ab der es Wachstum angezeigt. Einen so hohen Stand hatte der Index zuletzt im Jänner 2011 erreicht.