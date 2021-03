Chinas Regierungschef eröffnet Jahrestagung des Volkskongresses

Chinas Exporte wachsen langsamer als erwartet Chinas Exporte sind im November mit 2,9 Prozent deutlich langsamer gewachsen als erwartet. Die Importe blieben im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar unverändert, wie die Zollverwaltung am Montag in Peking berichtete. Ursache ist die schlechte Nachfrage für Waren aus China durch die Wirtschaftskrise in Europa und den USA.