Chinas Staats-TV: Messerangreifer voller Hass auf die Gesellschaft

Mann erstach offenbar wahllos sieben Passanten

Nach der blutigen Messerattacke im Nordosten Chinas haben die Staatsmedien erste Hintergründe über den mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Der Mann sei "paranoid" und voller Hass auf die Gesellschaft, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV am Montag. Bei dem Angriff waren am Sonntag in der im Süden der Provinz Liaoning gelegenen Stadt Kaiyuan sieben Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden.

Laut CCTV stach der Mann minutenlang und offenbar wahllos auf Passanten ein, bevor er von der Polizei in einem Badehaus festgenommen werden konnte. Bei dem Täter handelt es sich demnach um einen 62-jährigen Einwohner Kaiyuans, der seinen Sohn verloren und dessen Frau sich von ihm getrennt hatte.

Er sei "unsozial und exzentrisch" gewesen, habe unter Wahnvorstellungen gelitten und einen tiefen Groll gegenüber der Gesellschaft gehegt, berichtete der Sender. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten aber weiter an. In China, wo Schusswaffen für Zivilisten verboten sind, kommt es relativ häufig zu willkürlichen Messerangriffen. Oft werden sie von wütenden Bürgern begangen, die sich für eine nach ihrer Auffassung ungerechte Behandlung an der Gesellschaft rächen wollen.