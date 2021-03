Chinesische AliExpress verpflichtet sich zu EU-Verbraucherschutz

Wirtschaft wuchs in Österreich kräftiger als in EU und Eurozone Die Wirtschaftsleistung in der EU und in der Eurozone ist im zweiten Quartal im Vergleich zu den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um 0,2 Prozent gestiegen. In Österreich betrug das Wachstum 1,0 Prozent, verglichen mit dem zweiten Quartal 2010 sogar 4,1 Prozent.