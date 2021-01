Einkaufsmanagerindex bei 53 Punkten

Die Industrie in China wächst langsamer. Das zeigt der am Montag veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI). Er fiel im Dezember auf 53,0 (November: 54,9) Punkte. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Rückgang auf 54,8 Punkte gerechnet. Werte über 50 Punkten zeigen Wachstum an.